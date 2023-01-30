Servis şoförünün kaza kurşununa kurban gittiği ortaya çıktı

Adana'da 24 yaşındaki Ayetullah Alkaç, motosikletinin çalınmasından kendisini sorumlu tutup, çıkan kavgada kendisini darp eden İsmail A.'ya husumet besledi. Ayetullah Alkaç, husumetlisi İsmail A., gözdağı vermek için onun akrabasına ait akaryakıt istasyonuna kardeşleriyle birlikte silahlı saldırı düzenledi. Zanlı Alkaç, eline 'Kalaşnikof' marka piyade tüfeği, ağabeyi Ahmet Alkaç da tabanca alarak ardı ardına ateş açıp kaçtı. Bu esnada markette oturan ve işyerinin servis şoförlüğünü yapan Ahmet Demir, başı ve bacaklarından vurularak öldürüldü. Olay yerinde 26 adet boş kovan bulunurken, Alkaç kardeşler ve onlara yardım eden 2 kişi tutuklandı; 3 kişi de serbest kaldı. Tek suçu markette oturmak olan Demir de memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.