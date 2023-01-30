Servis şoförünün kaza kurşununa kurban gittiği ortaya çıktı

Adana'da 24 yaşındaki Ayetullah Alkaç, motosikletinin çalınmasından kendisini sorumlu tutup, çıkan kavgada kendisini darp eden İsmail A.'ya husumet besledi. Ayetullah Alkaç, husumetlisi İsmail A., gözdağı vermek için onun akrabasına ait akaryakıt istasyonuna kardeşleriyle birlikte silahlı saldırı düzenledi. Zanlı Alkaç, eline 'Kalaşnikof' marka piyade tüfeği, ağabeyi Ahmet Alkaç da tabanca alarak ardı ardına ateş açıp kaçtı. Bu esnada markette oturan ve işyerinin servis şoförlüğünü yapan Ahmet Demir, başı ve bacaklarından vurularak öldürüldü. Olay yerinde 26 adet boş kovan bulunurken, Alkaç kardeşler ve onlara yardım eden 2 kişi tutuklandı; 3 kişi de serbest kaldı. Tek suçu markette oturmak olan Demir de memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
BAŞINDAN VURULDU
Olay, 22 Ocak'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Doğankent-Taşçı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Adana-Karataş Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna kamyonetle gelen 4 kişi, ellerindeki 'Kalaşnikof' marka piyade tüfeği ve tabancayla rastgele ateş edip kaçtı. Bu esnada markette oturan ve işyerinde servis şoförü olarak çalışan Ahmet Demir, başı ve bacaklarından vuruldu. Kanlar içinde yerde kalan Demir, olay yerinde hayatını kaybetti.
KAMERADAN İZ SÜRDÜ
Olay yerinde tam 26 adet boş kovan buldu. Ahmet Demir'in cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilirken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri de saldırganların peşine düştü. Bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkıp iz süren polis, kamyoneti Ercan Toksöz'ün (24) kullandığı, yanında Barış Alkaç'ın (32); aracın kasasında oturan Ayetullah Alkaç'ın (24) tüfek, yanındaki ağabeyi Ahmet Alkaç'ın da (26) tabanca kullandığı tespit edildi.
MOTOSİKLETİ ÇALININCA…
Ercan Toksöz ile birlikte Barış, Ayetullah ve Ahmet Alkaç'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, saklandıkları adrese düzenlenen şok bakında kıskıvrak yakalandı. Yürütülen soruşturmada da dikkat çeken bir detaya ulaşıldı. Buna göre; akaryakıt istasyonu sahibinin akrabası İsmail A.'nın, çalınan motosikletinden Ayetullah Alkaç'ın sorumlu tuttuğu, aracını geri getirmesini istediği Alkaç'ı çıkan arbedede de darp edince; Alkaç'ın da ona kin güttüğü öne sürüldü.
GÖZDAĞI VERMEK İSTEDİLER
Alkaç'ın da husumetlisine gözdağı vermek için kardeşleriyle birlikte İsmail A.'nın bulunduğu akaryakıt istasyonuna silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği, ancak olayla hiçbir alakası olmayan ve tesadüfen markette oturan servis şoförü Ahmet Demir'in kurşunların hedefi olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden; Ayetullah, Ahmet ve Barış Alkaç ile Ercan Toksöz tutuklandı; diğer 3 şüpheli 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı.