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Giriş Tarihi: 27.07.2026 20:45

Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 kişi yaralandı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 21 yaşındaki E.T., sokakta karşılaştığı husumetlisi 19 yaşındaki H.G. tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA Yaşam
Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 kişi yaralandı!
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Olay, Camikebir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen H.G. ile E.T. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

H.G. yanında bulunan tabancayla ateş ederken, E.T. kurşunların isabet etmesiyle sağ bacağından yaralandı. Silah seslerinin duyulması çevrede korku ve paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan H.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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#ORHANGAZİ #BURSA

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Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 kişi yaralandı!
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