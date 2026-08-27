Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 2 yaralı!

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin çarpması sonucu kalçasından yaralanan M.E., acil servisteki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan tespit edildi. Kurşunlardan bazılarının otomobile isabet ettiği belirlendi. Yaşanan olay sırasında otogarın park alanında bulunan başka bir otomobilin de çarpma sonucu zarar gördüğü tespit edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör