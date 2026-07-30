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Giriş Tarihi: 30.07.2026

Husumetlilerine ateş açtı yoldan geçen genci vurdu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Husumetlilerine ateş açtı yoldan geçen genci vurdu
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Adana'da yolda karşılaştığı husumetlilerine tabancayla ateş açan Hasan Efe Gözgeç'in (20), silahından çıkan kurşunlar tesadüfen olay yerinde bulunan Selahattin Onmaz'a (19) isabet etti. Talihsiz genç olay yerinde yaşamını yitirirken, Gözgeç yakalandı. Olay, önceki akşam Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Efe Gözgeç, yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ve B.Y.'ye tabancayla ateş etti. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar, bu sırada tesadüfen yoldan geçen Selahattin Onmaz'a isabet etti. Olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde, Onmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kaçan Hasan Efe Gözgeç'i suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ADANA

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Husumetlilerine ateş açtı yoldan geçen genci vurdu
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