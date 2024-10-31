Husumetlilerinin kiracısına silahlı saldırı düzenlediler: İşyerini boşaltsın diye tehdit ettiler! Olay anı kameralarda...

Üsküdar, Ünalan Mahallesinde 19 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Mehmet Daldal işyerinde oturduğu sırada içeri giren maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Daldal yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay yerinde 9 mm çapında 3 adet boş kovan bulundu. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada saldırı anının işyeri güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde yüzü maskeli, gri kapüşonlu, kırmızı şapkalı bir kişinin içeri girdiği, bir anda silahını çekerek ateş edip kaçtığı görüldü.

İŞ YERİNİ BOŞALTSIN DİYE TEHDİT ETMİŞLER

Polis, mağdur Mehmet Daldal'ın birkaç gün önce işyerini boşaltması için bir kişi tarafından tehdit edildiği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda olay yerine motosikletle gelip saldırıyı gerçekleştiren H.T.(23) gözaltına alındı. Şüpheliye olay sırasında yardım eden M.A.Y.(17)'de yakalandı. İki şüphelinin de daha önceden poliste çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.

HUSMETLİLERİNİN DÜKKANINDAKİ KİRACIYA SALDIRDI

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin verdiği bilgiler olayın üzerindeki sis perdesi aralandı. Silahlı saldırı olayının geçtiğimiz mayın ayında bir kahvehanede sözde barışmak için bir araya gelen ancak çıkan silahlı çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği olayın devamı olduğu belirlendi. Bu olayda içlerinden 4 kişi öldürülen grubun, karşı tarafından sahibi olduğu işyerlerine giderek "Bu dükkanlarda artık kiracı olmayacak. Boş olacak" diyerek boşaltmaya çalıştıkları öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen mayıs iyi içinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden bir kişinin oğlu S.Y.K ile arkadaşı Ö.F.C.'nin yakalanmasıyla olayla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.