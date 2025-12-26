Husumetlilerinin üzerine otomobil sürdü: Zorla bindirmeye çalıştı! O anlar kamerada

Akılalmaz olay, 21 Aralık'ta Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Emir Caddesi'ne otomobiliyle dönüş yapan Yusuf C., husumetli olduğu 2 kişinin üzerine aracını sürdü. Daha sonra araçtan inen Yusuf C., 2 kişiyi otomobile zorla bindirmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesi ile taraflar olay yerinden ayrılırken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
BAŞKA OLAYA KARIŞINCA TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan şüpheli, 24 Aralık'ta da husumetlisi D.G.'ye tabancasıyla otomobilinin camından ateş etti. Bu sırada yoldan geçen E.A. isimli vatandaş yaralanınca şüpheli, bu kez yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.