Husumetlilerinin üzerine otomobil sürdü: Zorla bindirmeye çalıştı! O anlar kamerada

Akılalmaz olay, 21 Aralık'ta Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Emir Caddesi'ne otomobiliyle dönüş yapan Yusuf C., husumetli olduğu 2 kişinin üzerine aracını sürdü. Daha sonra araçtan inen Yusuf C., 2 kişiyi otomobile zorla bindirmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesi ile taraflar olay yerinden ayrılırken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.