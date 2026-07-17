Husumetlisini öldüren katil yakalandı

İZMİR'DE husumetlisi Özcan Gizay'ı (28) otomobilde çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren M.E., suç aletiyle birlikte yakalandı. Olay, önceki gece Konak ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.E. ile Özcan Gizay, konuşmak için otomobilde bir araya geldi. İkili arasında bir süre sonra çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.E., yanındaki bıçakla Gizay'ı ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gizay'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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