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Giriş Tarihi: 11.09.2026 12:44

Husumetlisini otomobille takip edip öldüren şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde husumetlisi Kadri Başkan’ı (60), otomobille takip edip, tabancayla vurarak öldüren B.D., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA Yaşam
Husumetlisini otomobille takip edip öldüren şüpheli yakalandı
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Diyarbakır'da 7 Ağustos'ta sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Kadri Başkan, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan B.D. tarafından otomobille takip edildi. Bir süre sonra otomobilden inen B.D., Başkan'a tabancayla ateş etti.

HUSUMETLİSİ TARAFINDAN SİLAHLA VURULDU

Kadri Başkan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Başkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri B.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, KGYS ve çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyerek şüphelinin saklandığı yeri belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DİYARBAKIR #YENİŞEHİR

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Husumetlisini otomobille takip edip öldüren şüpheli yakalandı
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