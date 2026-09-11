Husumetlisini otomobille takip edip öldüren şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da 7 Ağustos'ta sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Kadri Başkan, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan B.D. tarafından otomobille takip edildi. Bir süre sonra otomobilden inen B.D., Başkan'a tabancayla ateş etti.