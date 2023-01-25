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Giriş Tarihi: 26.1.2023

Husumetlisini sokak ortasında öldürdü

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Husumetlisini sokak ortasında öldürdü
MUĞLA Milas'ta iki aile arasındaki husumet kanlı bitti. İsmetpaşa Mahallesi Sünnetçi Sokak'ta karşılaşan taraflar, birbirlerine bıçak ve silah çekti. Adem Kahraman (51), tabancayla Melikşah Yıldız'a (31) ateş etti. Yıldız'ı kanlar içinde gören kardeşi Ali Osman Yıldız, bıçakla Kahraman'ın babası Hüseyin (60) ve kardeşi Berzan'ı (21) yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Melikşah Yıldız, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Adem Kahraman'ın, Gelecek Partisi Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı olduğu bildirildi.

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Husumetlisini sokak ortasında öldürdü
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