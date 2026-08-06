‘Huzur İstanbul’ uygulamasında 819 gözaltı

İstanbul
'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında aralarında çeşitli suçlardan aranan 396 şüqhelinin yer aldığı 819 kişi gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamada 315 bin 909 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 180 fişek, 607 gram uyuşturucu madde, 618 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 405 lira ve 200 dolar ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 41 bin 292 araç ile 2 bin 40 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 528 araç ve motosiklet ile 67 sürücüye işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 3 milyon 461 bin 14 lira idari para cezası kesildi.