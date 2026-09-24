Huzur İstanbul uygulamasında aranan 640 şahıs yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Eylül Çarşamba günü il genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul Uygulaması" kapsamında sabit yol uygulamaları ve umuma açık yerlerde denetimler gerçekleştirildi. Uygulamanın ilk aşamasında 190 noktada 1.142 personelin katılımıyla 20.00-22.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması yapıldı. Denetimlere 1 polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi. İkinci aşamada ise 1.029 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

ARANAN 640 ŞAHIS YAKALANDI

Denetimler kapsamında 305 bin 103 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 640 şahıs ile 83 yoklama kaçağı yakalanırken, toplam 529 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda 15 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin denetimlerinde 955,20 gram uyuşturucu madde ile 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 6 bin 345 TL ve 650 dolar paraya da el konuldu.

38 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Kent genelindeki uygulamalarda 530 umuma açık yer denetlendi. Trafik ekipleri tarafından ise 38 bin 277 araç ile 2 bin 201 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sonucunda 16 araç ve 1 motosiklet trafikten men edildi. Toplam 2 bin 275 araç ve motosiklet ile 43 sürücü hakkında işlem yapılırken, uygulamalarda toplam 3 milyon 350 bin 617 TL trafik cezası kesildi.