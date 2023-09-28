Huzur sağlandı, Şenyayla bölgesine dev yatırımlar yapılıyor! Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez yol yapıldı

Muş'ta terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle vatandaşların, terk etmek zorunda kaldığı köylerine dönüşün sağlanması için yeni yollar açma çalışmalarına başlandı.

Muş, Diyarbakır ve Bingöl sınırları arasında yer alan, Şenyayla ve Kozma Dağı, yürütülen terörle mücadele faaliyetleri sayesinde teröristlerden arındırılarak yeniden eski günlerine kavuştu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde daha önce Şenyayla bölgesi olarak adlandırılan 13 yerleşim biriminin Muş il idari sınırlarına dâhil edildiğini söyledi. Bu bölgelere cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa yol yapıldığını dile getiren Yentür, "Muş İl Özel İdaresi olarak 2023 yılı yatırım programında bu bölgede, bu yerleşim birimlerinin arasında yaklaşık 12 kilometre ham, ilk defa Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar ilk defa buraya yeni ham yollar açtık. Şenyayla bölgesi dediğimiz bölgede ilk defa 3 yıl içerisinde Kayalısu bölgesine 100'e yakın yeni yol ve suyun gitmesinden mütevelli vatandaşlarımız gelip burada kendi köylerine, kendi mezralarına döndüler. Devletimizin kuvvet ve kudretini göstererek orada güvenliği sağlamasından dolayı evler yapıldı" diye konuştu.

İLK DEFA YOL AÇILDI

İlk defa ham yol açtıkları yerlerde zorluklarla karşılaştıklarını aktaran Yentür, "Arazi coğrafyası ormanlık ve kayalık, bazen günde 2 iş makinesiyle ancak 200 metre yola açabiliyoruz ama şükürler olsun, biz o yolları açıp orada yaşayan vatandaşlarımıza gittiğimizde vatandaşların o memnuniyeti, yorgunluğumuzu gideriyor. Muş İl Özel İdaresi olarak bu hizmetlerin yapılmasında önce yol, akabinde su, akabinde ise tarımsal amaçlı ve diğer amaçla getirilecek olan projelerle vatandaşın bütün ihtiyaçlarını orada karşılayacağız "dedi.

Yentür "bu zor coğrafyada devletin bu hizmetini götürünce insanların o mutluluğu bizi ciddi manada rahatlatmaktadır. Çalışmalarımız yılsonuna kadar devam edecektir. Vatandaşlarımızın büyükşehirlerden dede baba toprağına menin özlemini giderildiğini, kendilerinin orada hayvancılık ve kısmi de olsa bahçe ve tarım işlerini yapması, ülke ekonomisine de katkıları olmaktadır. Süt, peynir, yoğurt, özellikle hayvancılıktan elde edilen gelirlerden dolayı yine çok kaliteli olan meyve ve sebzecilikte de küçük küçük projeler halinde başlandı ve bunlar devam edecektir. Biz İl Özel İdaresi olarak bu hizmetlerin geriye kalanlarını da yapmaya devam edeceğiz. Bu bölge bakir bir bölgedir. Bölgedeki terör olaylarından dolayı yaklaşık 30 yıla yakın bir süre o bölge boş kalmıştı. Şu anda devletimizin güvenlik önlemlerini alması sonrasında bu bölgeye ciddi manada köylerine, mezarlarına dönüş sağlandı" şeklinde konuştu.

"HASRETLE BEKLİYORDUK"

Yolarının açılması için hasretle beklediklerini belirten Badinek mezrasında yaşayan Hayrettin Acar, "Mezrası daha önce Diyarbakır'a bağlıydı. Mezramız Muş'a bağlandıktan sonra hizmetler gelmeye başladı, inşallah devamını da bekliyoruz. Elektrik su sıkıntımız var. Mezramız asfalttan 12 kilometre uzaktı. Çoğu kez yayan gidip geliyorduk. Eşyalarımız sırtımıza taşıyorduk. Çok büyük sıkıntılar zahmetler çekiyorduk inşallah daha da kurtulmuş olacağız emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.