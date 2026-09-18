Huzur uygulamasında 559 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Eylül Çarşamba günü kent genelinde iki aşamalı "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamanın ilk aşamasında 194 noktada bin 190 personel, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot görev aldı. Saat 20.00 ile 22.00 arasında sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Saat 22.00 ile 23.59 arasında ise 1.099 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında toplam 308 bin 665 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 559 şahıs ile 103 yoklama kaçağı yakalanırken, 491 şahıs gözaltına alındı. 22 kişiye idari işlem uygulanırken, 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Denetimlerde 17 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 210 fişek ele geçirildi. Ekiplerin çalışmalarında ayrıca 913,41 gram uyuşturucu madde, 325 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira bulundu.

40 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Uygulama kapsamında 477 umuma açık yer denetlenirken, 1 iş yerine işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 40 bin 619 araç ve bin 844 motosiklet kontrol edildi. 5 araç ile 1 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerde 2 bin 418 araç ve motosiklet ile 39 sürücü hakkında işlem yapılırken, uygulama kapsamında toplam 5 milyon 35 bin 218 lira trafik cezası kesildi.