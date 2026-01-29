Huzurevi katliamı sanığı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu

Katliam gibi cinayet, 3 Mayıs 2024'te Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi. İzzettin Süğüt, kendisiyle aynı huzurevinde kalan, husumet yaşadığı ileri sürülen Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı. Süğüt saldırı sonrası yangın merdiveninden kaçarken, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır olay yerinde, Ahmet Özdemirel ise hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinden 3, Ahmet Özdemirel'in de 20 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Cinayet zanlısı İzzettin Süğüt, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

KENDİMİ KAYBETTİM

'Kasten öldürme' suçuyla yargılanan İzzettin Süğüt, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı ilk duruşmada, 5 yıldır huzurevinde kaldığını, epilepsi hastası olduğunu, daha önce ağır bir beyin kanaması geçirdiğini belirterek, hastane randevusu için kendisine huzurevi aracı verilmediğini, parası olmadığı halde taksiyle gönderilmek istendiğini söyledi. Bunun üzerine hemşirenin yüzüne eliyle dokunduğunu, ancak hemşirenin 'Beni darbetti' diye bağırdığını ifade eden Süğüt, daha sonra kurum müdürü ve hemşirelerle tartışma yaşadığını, tehdit edildiğini ve imza atmaya zorlandığını dile getirdi. Süğüt, ertesi gün huzurevinden ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve kendini kaybettiğini, sinirle mutfağa gidip eline geçen bıçağı aldığını, amacının müdürü korkutmak olduğunu ancak kendinden geçerek oda arkadaşları Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e saldırdığını, Selçuk'un ise kendisini durdurmaya çalıştığını söyledi.

SELCUK GONCEGUL

HİÇ BİR İNDİRİM UYGULAMADI

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık İzzettin Süğüt, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Süğüt'ün Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı tasarlayarak, Ahmet Özdemirel'i ise canavarca hislerle öldürdüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını talebini tekrar etti. Sanık İzzettin Sğüt'ten son sözü soruldu. Söğüt, "Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme İzzettin Sögüt'ün tasarlayarak ve canavarca hislerle kasten öldürme suçundan 3 ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, sanığın lehine herhangi bir takdiri indirim de uygulamadı.

ALİ SERDAR BATIR

AHMET ÖZDEMİREL