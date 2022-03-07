Hz. Ali Kimdir, Kimin Oğlu? Hz. Ali’nin Hayatı, Sözleri Ve Ahlaki Özellikleri

İslam aleminin son halifesi olan Hz. Ali, yaşadığı dönemden bu yana davranışları ve düşünceleri ile tüm insanlara örnek olmaktadır. Bu özellikleri sayesinde Şah-ı Velayet ve Sultanu-l Evliya lakaplarını almıştır.

Hz. Ali Kimdir?

Dört halifeden sonuncusu olan Hz. Ali'nin 601 yılında Mekke'de doğduğu düşünülmektedir. Asıl adı Ali Bin Ebu Talip olan Hz. Ali, aynı zamanda Peygamber efendimizin (SAV) de damadı olarak bilinmektedir. İyi huyu ve ahlakı sayesinde kendisine çeşitli lakaplar verilmiştir.

Henüz 10 yaşındayken İslam dini ile tanışan Hz. Ali, Peygamber efendimizi (SAV) kötülüklerden korumak için türlü fedakarlıklar yapmıştır. Aynı zamanda İslam için savaşarak dinin yayılmasında önemli rol oynamıştır.

Peygamber efendimizin (SAV) kızı olan Hz. Fatıma ile evlenen Hz. Ali, mutlu bir evlilik dönemi geçirmiştir. Hz. Fatıma ile evliliğinden 5 çocuğu dünyaya gelmiştir.

Hz. Ali Kimin Oğlu?

Peygamber efendimizin (SAV) amcası olan Ebu Talib'in oğlu olarak bilinmektedir. Hz. Osman'ın ardından halifelik dönemine başlamıştır. Bu dönemde İslam topraklarının genişlemesini sağlamıştır. Halifeliği sürecinde bir grup insan Hz. Ali'nin halifeliğini kabul etmediği için baskı yapmaya çalışmıştır.

Aynı dönemde Hakem olayı gerçekleşmiştir ve bu olay Müslümanların gruplara ayrılmasına neden olmuştur. Bazı kesimler Hz. Ali'nin tarafını tutsa da, Hz. Ali'ye küfe mescidinde suikast düzenlenmiştir. Bu suikast ile şehit olduktan sonra, dört halifelik dönemi bitmiştir.

Hz. Ali Sözleri

Yaşadığı süreç boyunca iyi huyu ve ahlakından vazgeçmeyen, günümüzde Müslümanlara örnek olmaya devam eden Hz. Ali'nin sözlerini sizler için derledik: