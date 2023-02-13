Hz. Nuh İle İlgili Ayetler – Kuran’da Hz. Nuh Hangi Ayette ve Surede Geçiyor?

Hz. Nuh ile ilgili ayetler ve mealleri Kuran’da geçmektedir. Hz. Nuh Peygamberin Allah yolundaki mücadelesini anlatan hadisler ve ayetler bulunmaktadır. Nuh Peygamberle ile ilgili ayetler ve hadisler Nuh tufanına dair bilgi edinmememizi sağlarken aynı zamanda Nuh peygamberin kavmiyle arasındaki ilişkinin neden bozulduğunu da anlatmaktadır. Bu bilgileri edinmememiz ve yorumlamamız için en güvenilir kaynaklar Kuran ve hadislerdir. Bu ayetler, Kuran’da Hz. Nuh Peygamber hangi ayette geçiyor sorularının yanıtını vermektedir.
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Hz. Nuh ile ilgili ayetler ve mealleri, Kuran'ın yanında birçok dini kitapta geçmektedir. Nuh Peygamber, büyük peygamberler arasında sayılan ve kendisine inanmayan kavmi tufan ile helâk edilen peygamberdir. Hz. Nuh ile ilgili ayet ve hadisler, tufanın neden ve nasıl gerçekleştiğini anlatırken bazı dini kitaplarla da paralellik göstermektedir. Nuh ismi pek çok dilde farklı biçimlerde geçerken kuranda Nûh adıyla geçmektedir. Kuran'da Hz. Nuh Peygamber hangi ayette geçiyor, hem nerede geçtiğini hem de nasıl geçtiğini yanıtlamaktadır.
Hz. Nuh İle İlgili Ayetler
Adı İbrânîce'de Nôah, Yunanca'da Nôe biçimindedir. Tevrat'a göre babası Lamek, "Rabbin lânetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak" diyerek (Tekvîn, 5/29) oğluna Nûh adını vermiştir.
İslâm'da Hz. Nûh, Kur'ân-ı Kerîm'de ve hadislerde diğer peygamberlere oranla geniş bir şekilde tanıtılan ve "ülü'l-azm" olarak isimlendirilen beş büyük peygamberden biridir. Kur'an'da yirmi sekiz sûrede hakkında bilgi verilmiş ve kırk üç yerde ismen zikredilmiştir. Kur'an'ın yetmiş birinci sûresi onun adını taşır ve baştan sona onun tevhid mücadelesini anlatır. Ancak Kur'an, Nûh'un hayatının sadece peygamber olarak görevlendirildikten sonraki safhasından bahsetmektedir. Kendisine inanmayan kavmi tûfanla cezalandırıldığından tûfan hadisesi de ona nisbetle Nûh tûfanı diye anılmaktadır.
Kuran'da Hz. Nuh Hangi Ayette ve Surede Geçiyor
Hz. Nuh peygamber kuranda birçok surede ve ayette geçmektedir. Bu surelerin ve ayetlerin bazıları şunlardır:
Nisa Suresi, 163. ayet: Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.
Araf Suresi, 59. ayet: Andolsun Biz Nuh'u kendi kavmine (toplumuna) gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka İlahınız yoktur. Doğrusu ben, sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım."
Araf Suresi, 60. ayet: Kavminin önde gelenleri: "Gerçekte biz seni açıkça bir 'şaşırmışlık ve sapmışlık' içinde görüyoruz" dediler.
Araf Suresi, 61. ayet: O: "Ey kavmim, bende bir 'şaşırmışlık ve sapmışlık' yoktur; ama ben âlemlerin Rabbinden bir elçiyim." dedi.
Araf Suresi, 62. ayet: "Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. (Ayrıca) Size öğüt veriyor ve sizin bilmediklerinizi ben Allah'tan biliyorum.
Araf Suresi, 63. ayet: "Sakınıp rahmete kavuşmanız için, içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir (kitap) gelmesine mi şaştınız?"
Araf Suresi, 64. ayet: Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık, ayetlerimizi yalan sayanları suda-boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.
Araf Suresi, 69. ayet: "Sizi uyarmak için aranızdan bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? (Allah'ın) Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve sizin yaratılışta gelişiminizi arttırdığını (veya üstün kıldığını) hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluş bulasınız."
Tevbe Suresi, 70. ayet: Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara resulleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
Yunus Suresi, 71. ayet: Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki: "Ey kavmim, benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa ben, şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kalmasın (veya tasa konusu olmasın), sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre tanımaksızın- verin.