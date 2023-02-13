Hz. Nuh İle İlgili Ayetler – Kuran’da Hz. Nuh Hangi Ayette ve Surede Geçiyor?

Hz. Nuh ile ilgili ayetler ve mealleri, Kuran'ın yanında birçok dini kitapta geçmektedir. Nuh Peygamber, büyük peygamberler arasında sayılan ve kendisine inanmayan kavmi tufan ile helâk edilen peygamberdir. Hz. Nuh ile ilgili ayet ve hadisler, tufanın neden ve nasıl gerçekleştiğini anlatırken bazı dini kitaplarla da paralellik göstermektedir. Nuh ismi pek çok dilde farklı biçimlerde geçerken kuranda Nûh adıyla geçmektedir. Kuran'da Hz. Nuh Peygamber hangi ayette geçiyor, hem nerede geçtiğini hem de nasıl geçtiğini yanıtlamaktadır.

Hz. Nuh İle İlgili Ayetler

Adı İbrânîce'de Nôah, Yunanca'da Nôe biçimindedir. Tevrat'a göre babası Lamek, "Rabbin lânetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak" diyerek (Tekvîn, 5/29) oğluna Nûh adını vermiştir.

İslâm'da Hz. Nûh, Kur'ân-ı Kerîm'de ve hadislerde diğer peygamberlere oranla geniş bir şekilde tanıtılan ve "ülü'l-azm" olarak isimlendirilen beş büyük peygamberden biridir. Kur'an'da yirmi sekiz sûrede hakkında bilgi verilmiş ve kırk üç yerde ismen zikredilmiştir. Kur'an'ın yetmiş birinci sûresi onun adını taşır ve baştan sona onun tevhid mücadelesini anlatır. Ancak Kur'an, Nûh'un hayatının sadece peygamber olarak görevlendirildikten sonraki safhasından bahsetmektedir. Kendisine inanmayan kavmi tûfanla cezalandırıldığından tûfan hadisesi de ona nisbetle Nûh tûfanı diye anılmaktadır.

Kuran'da Hz. Nuh Hangi Ayette ve Surede Geçiyor

Hz. Nuh peygamber kuranda birçok surede ve ayette geçmektedir. Bu surelerin ve ayetlerin bazıları şunlardır: