Hz. Nuh'un Gemisi'nin gizemi dünya ekranlarında

Temelleri 1959 yılında Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın hava fotoğraflarını incelerken Telçeker köyü yakınlarında keşfedilen kalıntılar, asırlardır koruduğu gizemle bilim dünyasını, araştırmacıları ve sinemacıları bölgeye çekmeye devam ediyor. Bölgede Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında ve Amerikalı araştırmacı Andrew Jones'un desteğiyle yürütülen bilimsel çalışmalar, şu sıralar uluslararası sinema endüstrisinin odağında yer alıyor.

Dünyaca ünlü maceracı ve televizyon programcısı Bear Grylls'ın ekibinin de dahil olduğu üç farklı İngiliz ve ABD'li film ekibi, bölgedeki keşif sürecini anbean kayıt altına alıyor. Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı, bu projenin Doğubayazıt'ın görsel ve kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak adına büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Nuh'un Gemisi Keşif Derneği Başkanı Lauren Witzke ise alanın hem İslam hem de Hıristiyanlık inancında çok kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak bölgenin gelecekte küresel bir inanç turizmi merkezine dönüşebileceğine dikkat çekti. Proje kapsamında şu ana kadar yüksek hassasiyetli GPS noktaları belirlendi ve alanın üç boyutlu haritaları çıkarıldı. Yapılan yeraltı radar taramalarında oda ve koridor benzeri bazı boşluklar tespit edildi. Bu alanlardan alınan kritik toprak numunelerinin kış boyunca laboratuvar ortamında analiz edileceğini belirten Prof. Dr. Atila, radar sonuçlarının yakında, laboratuvar verilerinin ise üç ay içinde kamuoyuyla paylaşılacağını müjdeledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör