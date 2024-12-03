Haberler Yaşam Haberleri “I. Ulusal Aile Psikolojik Danışmanlığı” sempozyumu
Giriş Tarihi: 3.12.2024 11:04 Son Güncelleme: 3.12.2024 11:07

“I. Ulusal Aile Psikolojik Danışmanlığı” sempozyumu

“I. Ulusal Aile Psikolojik Danışmanlığı” sempozyumu Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
I. Ulusal Aile Psikolojik Danışmanlığı sempozyumu

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, "Aile toplumun en küçük çekirdeği, toplumun mikro bir modeli. Toplum dediğimiz düzen birtakım kurallardan oluşuyor ve insanların bu kurallara uyma, birbirlerinin hukukuna saygı gösterme anlayışı ne kadar yüksekse o kadar güçlü toplumsal aile yapısına kavuşmak mümkün oluyor. Yani aile güçlüyse toplumun yapısı da buradan hareketle güçlü oluyor" dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Cenkseven Önder de, aile danışmanlığının yaygınlaşması, özümsenmesi ve gelişimi için yapılacak sempozyumların ve bilgi paylaşımlarının büyük önem taşıdığını belirterek, "Eğitim Fakültesi olarak Ülkemizde aile psikolojik danışmanlığı alanında gerçekleştirilen ilk sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duymaktayız" diye konuştu.

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“I. Ulusal Aile Psikolojik Danışmanlığı” sempozyumu
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