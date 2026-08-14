IBAN mağdurlarını sevindirecek emsal karar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, banka ve kripto hesaplarını başkalarına kullandıran binlerce kişiyi yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Letgo üzerinden gerçekleşen bir dolandırıcılık vakasında banka hesabını arkadaşına veren sanığa verilen hapis cezası, yeni yasal düzenleme doğrultusunda bozuldu. Kararla birlikte, suça doğrudan katılmayıp yalnızca IBAN veya hesap bilgilerini paylaşan sanıkların cezalarında yarı oranında indirime gidilmesinin yolu açıldı.

Olay, ikinci el alışveriş uygulaması Letgo üzerinden cep telefonu satın almak isteyen bir vatandaşın, 8 bin 900 TL'yi yönlendirilen hesaba yatırmasıyla başladı. Paranın gönderilmesinin ardından satıcı ortadan kayboldu. Yapılan incelemelerde paranın Turgay Y.'nin hesabına yattığı, ardından aynı kişinin kripto hesabına aktarılarak sistem dışına çıkarıldığı belirlendi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi, hesabını "Mert" isimli bir arkadaşına verdiğini belirten Turgay Y.'yi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 14 bin 820 TL adli para cezasına çarptırdı.

YASA DEVREDE

Kararın seyrini 16 Temmuz'da yürürlüğe giren 7589 sayılı Kanun değiştirdi. TCK'nın 158. maddesine eklenen 4. fıkra uyarınca; dolandırıcılık suçunda rolü yalnızca banka, kredi kartı veya kripto varlık hesap bilgilerini başkasına vermekle sınırlı kalan kişilerin cezalarının yarı oranında indirilmesi hükme bağlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin sadece hesabını kullandırmakla sınırlı kalıp kalmadığının yeni yasa maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozan daire, dosyayı yeniden incelenmek üzere alt mahkemeye gönderdi.