IBAN oyunu deşifre oldu! Haluk Levent’in 3 farklı hesap kullandığı ortaya çıktı: Milyonluk para trafiği...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Levent hakkında gözaltı kararı verildi.
Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı.
990 MİLYON LİRALIK BAHİS OYNAMIŞ!
Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre Levent'in 2020-2026 yılları arasında, dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lirasını kaybettiği saptandı. Ahbap hesabından, asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira da para aktardığı belirlendi.
MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ
Öte yandan, Ahbap Derneği çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya isimleri şahısların IBAN hesaplarını Dernek Başkanı Haluk Levent'in kullandığı tespit edildi.
Ahbap Derneği Avukatı Ece Güner'in ise bu üç çalışana yüksek tutarlarda para gönderdiği öğrenildi.
Bu kapsamda Ece Güner'in hesaplarından;
Emrah GÖDELİNER'in hesaplarına 8 işlemde 47.904.876,06 TL para girişi yapıldığı,
Zafer YAY'ın hesaplarına 3 işlemde 21.020.000,00 TL para girişi yapıldığı,
Yeliz KAYA'nın hesabına 1 işlemde 4.633.010,00 TL para girişi yapıldığı,
Buna karşılık Ece GÜNER'in hesaplarına;
Emrah GÖDELİNER'den 13 işlemde 63.980.950,00 TL para girişi;
Yeliz KAYA'dan 2 işlemde 10.800.000,00 TL para girişi yapıldığı tespit edildi.Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: Haluk Levent ve asistanının mesajları ortaya çıktı