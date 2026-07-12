IBAN oyunu deşifre oldu! Haluk Levent’in 3 farklı hesap kullandığı ortaya çıktı: Milyonluk para trafiği...

990 MİLYON LİRALIK BAHİS OYNAMIŞ!

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre Levent'in 2020-2026 yılları arasında, dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lirasını kaybettiği saptandı. Ahbap hesabından, asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira da para aktardığı belirlendi.