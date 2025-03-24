İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan giderayak 95 milyonluk ihale: İhaleyi Muş’taki bakkal dükkânı almış

Elektronik Kamu İhale Platformu'nda (EKAP) yer alan sonuç ilanına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü'nün 28 Şubat 2025'te 95 milyon liralık şerbetli tatlı 'ihalesi' yaptığı, 7 Mart 2025'te ise söz konusu ihale kapsamında Muş'taki köhne bir bakkal dükkânında adresi görünen şirket ile sözleşme imzalandığı öğrenildi.