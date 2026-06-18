İBB davasında 9 tahliye

143 eylemde 161 milyarlık kamu zararının tespit edildiği asrın yolsuzluk ve rüşvet davasında 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık Silivri'de hakim karşısına çıktı. Tutukluluğa ilişkin değerlendirmede mahkeme 9 ismin tahliyesine karar verdi.

9 İSME TAHLİYE KARARI

Sanıklardan firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü, iş insanı Yunus Göçer, Yapımcı ve Yönetmen Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, Reklamcı Alper Aydın, İBB Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan'ın tahliyesine karar verildi. Diğer 59 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

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