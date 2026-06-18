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Giriş Tarihi: 18.06.2026 17:45 Son Güncelleme: 18.06.2026 18:47

İBB davasında 9 tahliye

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 53. gününde tutukluluğa ilişkin değerlendirmesini yapan mahkeme, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu’nun çalışanı Ahmet Güldü, iş insanı Yunus Göçer, Yapımcı ve Yönetmen Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, Reklamcı Alper Aydın, İBB Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan'ın tahliyesine karar verdi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
İBB davasında 9 tahliye
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143 eylemde 161 milyarlık kamu zararının tespit edildiği asrın yolsuzluk ve rüşvet davasında 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık Silivri'de hakim karşısına çıktı. Tutukluluğa ilişkin değerlendirmede mahkeme 9 ismin tahliyesine karar verdi.

9 İSME TAHLİYE KARARI

Sanıklardan firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü, iş insanı Yunus Göçer, Yapımcı ve Yönetmen Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, Reklamcı Alper Aydın, İBB Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan'ın tahliyesine karar verildi. Diğer 59 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#EKREM İMAMOĞLU #SİLİVRİ #İBB

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İBB davasında 9 tahliye
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