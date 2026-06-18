İBB davasında ara mütalaa: 5 isme tahliye talebi

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 53. gününde duruşma savcısı tutukluluğa ilişkin mütalaasını açıkladı. Sanıklardan iş insanı Yunus Göçer, Yapımcı ve Yönetmen Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, İBB Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve Reklamcı Alper Aydın'ın tahliyesi talep edildi. Savcı diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

143 eylemde 161 milyarlık kamu zararının tespit edildiği asrın yolsuzluk ve rüşvet davasında 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık Silivri'de hakim karşısına çıktı. Savcı davanın 53. gününde tutukluluğa ilişkin ara mütalaasında 5 ismin tahliyesini talep etti.

5 İSMİN TAHLİYESİ İSTENDİ

Sanıklardan iş insanı Yunus Göçer, Yapımcı ve Yönetmen Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, İBB Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve Reklamcı Alper Aydın'ın tahliyesi talep edildi. Savcı diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme başkanı, tahliye taleplerinin değerlendirilmesi için duruşmaya ara verdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör