İBB davasında şok itiraf! İş adamı rüşveti yüzlerine vurdu: Paraları araçtan araca teslim ettik

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 23. gününe etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan tutuksuz sanık Süleyman Atik'in beyanları damga vurdu. Atik, savunmasında belediye bürokrasisindeki usulsüzlükleri, alınan yüksek tutarlı rüşvetleri ve yetkisiz kişilerin imar süreçlerini nasıl yönettiğini detaylarıyla anlattı.



Süleyman Atik

GÖREVLERİ YOKTU AMA BOĞAZİÇİ İMAR'I YÖNETTİLER

Mahkemede savunma yapan Süleyman Atik, Boğaziçi öngörünüm ve eski eser yapılar konusunda uzman olduğunu belirterek, 2019 yerel seçimlerinden sonra İBB bünyesinde kurulan paralel yönetim ağını deşifre etti. Tıkandığı dosyaları çözmek için Fatih Keleş ve Yakup Öner'e gittiğini söyleyen Atik, bu isimlerin Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde resmi bir görevi olmamasına rağmen bürokrasiye talimat verdiklerini açıkladı.

Atik, duruşma savcısının "Fatih Keleş ve Yakup Öner'in resmi bir görevi var mıydı" sorusunu "Yoktu" diyerek yanıtlarken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknik hususları Yakup Öner'e götürürdüm. O 'tamam' derse Fatih Keleş'ten randevu talep ederdim. Fatih Keleş nakit ya da sosyal destek adı altında bir rakam iletir, kabul edilirse süreç başlardı." dedi.



Yakup Öner

"YAKUP ÖNER 'BEN PARAYI BİZZAT BAŞKANLA KONUŞURUM' DİYEREK BENİ TERSLEDİ"

İtirafçı Atik, mahkeme savcısının soruları üzerine İBB bürokrasisindeki kibir ve para trafiğinin boyutunu da gözler önüne serdi. Yakup Öner'e para meselesiyle ilgili teklif ilettiğinde aldığı cevabı aktaran Atik, Öner'in kendisine "Sen kimsin? Ben bu konuları bizzat Başkan ile konuşurum, ödememi ondan alırım. Piyasadan bir avukatla, mimarls böyle bir hukuka girmem" diyerek kendisini terslediğini itiraf etti.

"MARKET KARTI" MASKELİ 500 BİN DOLARI KELEŞ'E TESLİM ETTİ

Boğaziçi sınırlarındaki güçlendirme ruhsatı talebi karşılığında iş insanı Süleyman Çetinsaya'dan alınan 500 bin dolarlık rüşvete dair detayları da paylaşan Atik, "Fatih Keleş bir gün bana Süleyman Çetinsaya'yı tanıyıp tanımadığımı sordu. 'Süleyman Bey'den market kartı alınacak, halledebilir misin?' dedi. Çetinsaya'yı ofisime davet ettim, 500 bin dolar karşılığı kart temin edileceğini söyledim. Bir süre sonra nakit parayla geldi. 'Ben kartla uğraşamadım, sana nakit versem olur mu?' dedi. Parayı alıp Keleş'e teslim ettim."

TARABYA OTELİ'NE "GÖZ YUMMA" FİDYESİ: 250 BİN DOLAR

Atik'in itiraflarında yer alan bir diğer olay ise MFB Tarabya Otel oldu. Oteldeki ruhsatsız aykırılıkların görmezden gelinmesi ve onay verilmesi karşılığında istenen 250 bin doların yaklaşık 125-150 bin dolarlık ilk taksitini E-5 üzerinde bir noktada şahsen teslim aldığını ve ilgili yerlere ilettiğini beyan eden Atik, "Fatih Keleş buradaki aykırılıklara göz yumulması için bir rakam söyledi. Hatta 'Ağabey bu rakam çok düşük değil mi?' dedim. Bana 'Başkan Bey Malatya ziyaretinde kendisiyle tanışmış, depremde desteği olmuş' dedi. Sonra tahsilat için bana numara verdiler. E-5 üstünde bir yerde yaklaşık 150 bin dolar civarını alıp ilettim" ifadelerini kullandı.

BASINKÖY'DE ARAÇTAN ARACA GİZLİ PARA SEVKİYATI

Rüşvet paralarının teslimat yöntemini de deşifre eden itirafçı Atik, Fatih Keleş'in akrabası Zafer Keleş ile yapılan gizli buluşmaları anlattı. Teslimatların Basınköy Plevne Sokak'ta sabah saat 09:00'da yapıldığını belirten Atik, "Sokağa giderdik, birbirimizi aramadan tam saatinde buluşurduk. Araçtan inip sohbet etmek yoktu, parayı araçtan araca teslim eder hemen ayrılırdım" diyerek sevkiyatı gözler önüne serdi.

CAPACITY AVM VE ROTANA PROJESİNDE MİLYON DOLARLIK BASKI

İfadesinin devamında Bakırköy Belediyesi ve Capacity AVM arasındaki imar ve statik problemlere dair sürece değinen Süleyman Atik, belediye yetkilileri, hukukçular ve AVM temsilcilerinin katıldığı toplantılarda ara buluculuk yaptığını söyledi. AVM'nin statik sorunları ve imar barışı iptali süreçlerinin gündeme geldiği toplantılarda, AVM yetkililerine projelerin resmi yollarla düzeltilmesi durumunda 150 milyon TL civarında bir harç çıkacağının iletildiğini belirterek, AVM yönetiminin bu bedeli tek seferde ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine, belediyeye ait arka taraftaki otopark alanının inşasının üstlenilmesi ve masrafın mahsup edilmesi yönünde bir protokol teklifinde bulunulduğunu belirtti. AVM tarafının gayriresmi ödemeleri ve otopark inşası teklifini kabul etmeyerek hukuki yollara başvurduğunu söyleyen Atik, tarafına kumpas kurulduğunu ve dava dosyasına sunulan ses kayıtlarının kesilip montajlandığını savundu. Atik, "Mesele rüşvet değil, statik problemdi" ifadelerini kullandı. Atik, Şişli Bomonti'deki Rotana projesi uyuşmazlığı için de belediye tarafından 5 milyon dolar talep edildiğini, firmanın talebi üzerine konuyu incelediğini ancak belediye kanadından gelen "Bu işe girme" uyarıları üzerine geri çekildiğini belirtti.

Süleyman Atik'ın beyanlarının ardından Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş Atik'e hiçbir soru yöneltmedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör