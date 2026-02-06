İBB, destanın simgesi havuzu çamura boğdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önündeki simge yapılardan demokrasi mücadelesinin tanığı süs havuzu yine bakımsızlıkla gündeme geldi. Tertemiz ve berrak görüntüsü ile yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı olduğu süs havuzunun bugünkü içler acısı halini AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerle gündeme getirdi. Dün sabah saatlerinde İBB'den yaklaşık 15-20 kişilik bir ekibin süs havuzunda temizlik çalışması yaptığı görüldü, havuz boşaltıldı, tabanda biriken çamur ve atıklar temizlendi. Havuzun, İBB Başkanlık Binası'nın ana girişinin hemen önünde yer alması, bakım ve denetim süreçlerine ilişkin "yönetim becerisi" soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

MÜCADELENİN TANIĞI

15 Temmuz hain Darbe girişiminde 14 vatandaşın abdest alarak şehit olduğu, onlarcasının da gazi olduğu noktada AK Parti döneminde söz konusu süs havuzu çevresinde düzenleme yapılmış, vatandaşların abdest aldığı nokta balmumundan bir anıtla sembolleştirilerek 15 Temmuz'daki destansı direniş ve inanç hatırası yaşatılmıştı. Böylece yapı, demokrasi mücadelesinin simge mekânlarından birisi haline gelmişti.