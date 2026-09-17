İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda CHP’den istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, CHP'den ayrıldığını duyurdu. İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı 3. Oturumunda söz alan Arda, istifa kararına ilişkin açıklamasında siyasette kişisel ve parti içi mücadeleler yerine vatandaşın hizmet beklentisinin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Arda'nın herhangi bir siyasi partiye katılmadığı, İBB ve Kartal Belediye Meclislerindeki görevini bağımsız üye olarak sürdüreceği öğrenildi.

EKREM ERAY ARDA KİMDİR?

25 Mart 1985'te İstanbul'da doğan Ekrem Eray Arda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı. İş dünyasında çeşitli görevlerde bulunan Arda, gençlik yıllarında Fenerbahçe Kürek Takımı'nda sporcu ve kaptan olarak yer aldı.

Siyasi hayatında Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunan Arda, 2019 yerel seçimlerinde Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'den Kartal Belediye Meclis Üyesi seçilerek İBB Meclisine girdi. Arda, İBB Meclisinde Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapıyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör