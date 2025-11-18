İBB Meclisi’nde 2026 yılı İETT bütçesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Kasım ayı toplantılarının 5'inci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Oturumda 2026 yılı 19 ilçe ve İETT'nin bütçe görüşmeleri yapıldı.

70 MİLYAR LİRALIK DEV GİDER BÜTÇESİ

Görüşmeler neticesinde Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 6 milyar 950 milyon TL, Güngören Belediyesi'nin 3 milyar 99 milyon TL, Kadıköy Belediyesi'nin 14 milyar 200 milyon TL, Kağıthane Belediyesi'nin 6 milyar 917 milyon TL, Kartal Belediyesi'nin 8 milyar 180 milyon TL, Küçükçekmece Belediyesi'nin 11 milyar 900 milyon TL, Maltepe Belediyesi'nin 8 milyar 500 milyon TL, Pendik Belediyesi'nin 11 milyar TL olan bütçeleri gündemde ele alındı. Sancaktepe Belediyesi'nin 10 milyar 220 milyon TL, Sarıyer Belediyesi'nin 9 milyar 333 milyon TL, Silivri Belediyesi'nin 5 milyar 549 milyon TL, Sultanbeyli Belediyesi'nin 7 milyar 900 milyon TL, Sultangazi Belediyesi'nin 9 milyar 100 milyon TL, Şile Belediyesi'nin 2 milyar 600 milyon TL, Şişli Belediyesi'nin 9 milyar 900 milyon TL, Tuzla Belediyesi'nin 6 milyar 900 milyon TL, Ümraniye Belediyesi'nin 12 milyar TL, Üsküdar Belediyesi'nin 13 milyar TL ve Zeytinburnu Belediyesi'nin 7 milyar 250 milyon TL tutarındaki bütçeler görüşüldü.

14,5 MİLYAR LİRA AÇIK

Açığın 14,5 milyar lirası finansman yoluyla karşılanacak. Daha sonra toplam 19 ilçenin 2026 yılı bütçesi yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Ardından İETT Genel Müdürü İrfan Demet yaptığı konuşmada İETT'nin çalışmaların bahsetti.