İBB Meclisi’nde İstinye-Çubuklu hattı için karar! Yeniden işletilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Soru önergelerinin verilmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilen mecliste, 31 Temmuz 2025'te İBB yönetimi tarafından "zarar ediyor" denilerek hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Eylül'e kadar yeniden işletilmesi için süre vermesi üzerine İBB uhdesinde yeniden işletilmesine ilişkin teklif ele alındı.

BEYKOZ'UN ULAŞIM TALEBİ MECLİS GÜNDEMİNDE KABUL EDİLDİ

Gündem maddesi üzerine söz alan AK Partili Meclis Üyesi Gaye Zayif, uzun süredir beklenen feribot hizmetinin yeniden gündeme alınması dolayısıyla teşekkür ve sitemini dile getirdi.

Zayif, süreç boyunca feribot konusunu gündemde tutarak yoğun gayret ve girişimlerde bulunan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e, sivil toplum kuruluşlarına ve muhtarlara teşekkür etti.

Beykozlu vatandaşların kararlı talepleri sonucunda konunun yeniden gündeme gelmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zayif, şöyle konuştu: "Beykozlu vatandaşlarımızın kararlı talepleri sonucunda da bu konunun yeniden gündeme gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ancak şunu da açıkça ifade etmek istiyoruz. Beykoz'un yıllardır kullandığı bir ulaşım hizmetinin geri alınması zaten kabul edilesi bir durum değildir. Bugün yeniden gündeme gelmesini elbette olumlu karşılamakla birlikte bir beklentimizi de dile getirmek istiyoruz. Bu hizmetin sadece yeniden başlatılması değil, Beykoz'un gerçek ihtiyacına cevap verecek kapasitede ve sürdürülebilir şekilde planlanmasını bekliyoruz. Tek bir feribotun özellikle yoğun saatlerde yeterli olmayacağı açıktır. Bizim talebimiz en az iki, mümkünse üç feribotla Beykoz'un ulaşım yükünün rahatlatılmasıdır."

FERİBOTUN ARAÇ KAPASİTESİ 130'A ÇIKARILDI

Zayif'in ardından söz alan CHP'li Meclis Üyesi Burak Korkmaz ise arabalı feribot hizmetinin Temmuz 2025'te kaldırıldığını hatırlattı. Feribotun araç park kapasitesinin 50 araçtan 130 araca çıkarıldığını belirtti. Vatandaşların "Park et devam et" sistemiyle araçlarını yüzde 50 indirimli şekilde park ederek vapurla karşıya geçebildiğini aktardı.

Bakanlığın Kavacık Kavşağı'nda yürüttüğü bir çalışma bulunduğunu da belirten Korkmaz, söz konusu çalışma nedeniyle yaşanması beklenen trafik yoğunluğuna yönelik hazırlık yaptıklarını kaydetti. Konuşmaların ardından İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın İBB uhdesinde işletilmesine ilişkin gündem maddesi oylamaya sunuldu. Teklif, Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

ÖĞRENCİLERE 1 AY GEÇERLİ 1 TL'LİK ABONMAN TEKLİFİ

İBB Meclisinin bir diğer gündem maddesinde ise öğrencilerin ulaşım ücretlerine ilişkin düzenleme görüşüldü. Gündem maddesine göre 21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında bir kereliğine İstanbulkart'larına 1 TL'ye aylık abonman yüklemelerine ilişkin teklif Meclis gündemine geldi. Teklif üzerine söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB yönetiminin söz konusu gündem maddesiyle algı belediyeciliği yaptığını dile getirdi.

Mayıs 2019'da 1,25 lira olan öğrenci bilet ücretinin 2026'da 22,55 liraya yükseldiğini belirten Kaynar, ücretin yaklaşık 18 kat arttığını söyledi. Kaynar, aynı dönemde aylık öğrenci abonman ücretinin de 40 liradan 653 liraya çıkarak yaklaşık 16 kat arttığını ifade etti. Kaynar, gündem maddesiyle yalnızca 21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında 1 liralık abonman ücreti alınacağını belirterek, "Bu gündem maddesiyle vadedilen sadece 21 Eylül ile 17 Ekim arasında 1 liralık abonman ücreti alınması. Yani bir aylık makyaj çalışması" dedi.

'UYGULANMAYAN YÜZDE 40'LIK İNDİRİM KARARININ YERİNİ TUTMAZ'

İBB Meclisinde 17 Nisan 2022'de AK Parti ve MHP Meclis üyeleri olarak öğrencilerin ulaşım ücretlerinde yüzde 40 indirim yapılması yönünde karar aldıklarını hatırlatan Kaynar, söz konusu kararın bugüne kadar uygulanmadığını kaydetti.

İBB yönetimince 30 yaş üstü öğrencilere yüzde 10 indirimli kart uygulamasına geçildiğini de dile getiren Kaynar, bu uygulamayla binlerce öğrenciye ikinci sınıf muamele yapıldığını söyledi. Kaynar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir aylık 1 lira, 16, 18 katlık zammı örtmez. Bir aylık 1 lira, mahkeme kararını yok saymayı unutturmaz. Bir aylık 1 lira, uygulanmayan yüzde 40'lık kalıcı indirim kararının yerini tutmaz. 2019'da 40 liralık öğrenci abonmanını, 653 liraya çıkarıp sonra bir aylık kampanya ile alkış beklemek, öğrenciye saygı değil, öğrencinin hafızasını test etmektir."

Mecliste karşılıklı konuşmaların ardından öğrencilerin 21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında bir kereliğine İstanbulkart'larına 1 liraya aylık abonman yüklemelerine ilişkin gündem maddesi oylamaya sunuldu. Teklif, İBB Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör