İBB meclisinde şok karar! CHP’li Çekmeköy Belediyesi cami alanını çöp merkezi yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran ayı 3'üncü oturumu Fatih Saraçhane'de bulunan belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleşti.

Meclis 2'nci Başkanvekiki Gencay Özcan Başkanlığı'ndaki oturumda ele alınan gündem maddeleri arasında Çekmeköy ilçesi Alemdağ-Ekşioğlu mahallesinde AK Parti döneminde "Cami ve geniş bir yeşil yaşam alanı" olarak tasarlanan arazi, CHP'li Çekmeköy Belediyesi'nin talebi doğrultusunda çöp transfer merkezine dönüştürüldü. Söz konusu karara İBB Meclisi AK Parti Grup 2'nci Sözcüsü Fatih Sırmacı tepki gösterdi. Sırmacı, medeniyet köklerimize vurgu yaparak tasarladıkları cami ve park projesinin, CHP eliyle nasıl bir "çöp merkezine" kurban edildiğini detaylarıyla anlattı.

AK PARTİ DÖNEMİNDE "YAŞAM ALANI", CHP DÖNEMİNDE "ATIK MERKEZİ"

İBB Meclisinde gündem maddesine ilişkin konuşma yapan AK Parti Grubu 2'nci Sözcüsü Fatih Sırmacı, söz konusu alanın geçmişini şu sözlerle hatırlattı: "Çekmeköy ilçemiz Alemdağ/Ekşioğlu Mahallemizde bulunan 643 ada, yaklaşık 11bin metrekareye yakın bir alan. 2013 yılında burası AK Partili yönetim sürecinde hem 1/1000 hem de 1/5000'lik planları yapılarak dini tesis ve park alanı olarak belirlenmişti. Bu alanın 5 bin 500 metrekarelik kare şeklindeki kısmında bir dini tesis, etrafını saran L şeklindeki 5 bin 500 metrekarelik kısmında ise park planlamıştık. Maksadımız, medeniyet köklerimizde olduğu gibi bir cami ve onun etrafında nefes alınacak bir yaşam alanı oluşturmaktı."

Sırmacı, yeni tadilatla birlikte bu yeşil alanın tamamen katledildiğini belirterek, "Yapılan değişiklikle 5 bin 500 metrekarelik park alanı maalesef tamamen ortadan kaldırılıyor. İbadet alanı ise biçimsiz, L şeklinde bir parsele dönüştürülerek 4 bin metrekareye düşürülüyor. Eski dini tesis alanı ise belediye hizmet alanı ilan edilerek Katı Atık Aktarma Merkezi yapılmak isteniyor. Yani caminin hemen yanı başına atık transfer merkezi konuluyor" dedi.

ŞEHİR PLANCILARI ODASI VE İSKİ DE YENİ PLANA İTİRAZ ETTİ

Tadilat projesinin yalnızca vicdanen değil, teknik ve hukuki açıdan da büyük riskler barındırdığı resmi raporlara geçti. Komisyon raporlarında yer alan bilgilere göre, projeye Şehir Plancıları Odası ve İSKİ'den itiraz geldi. Şehir Plancıları Odası itirazında, park alanının tamamen iptal edilmesinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26'ncı maddesine aykırı olduğu, eşdeğer bir yeşil alan ayrılmadığı ve caminin çevreyle bağının koparılarak nefes alamaz hale getirileceği belirtti. İSKİ ise söz konusu bölgenin Ömerli Barajı Havzası uzun mesafeli koruma alanında kaldığı vurguladı. Buraya bir atık transfer merkezi kurulmasının içme suyu kaynakları açısından büyük risk taşıdığı ifade edildi. AK Partili Sırmacı, CHP'li yönetimin bu hayati itirazları sadece basit bir "plan notu" ekleyerek geçiştirmeye çalıştığını ve Şehir Plancıları Odası'nın haklı feryadını tamamen körü körüne reddettiğini belirtti.

'GEÇMİŞTE FIRTINA KOPARANLAR BUGÜN PARKI YOK EDİYOR'

CHP'nin geçmişteki samimiyetsiz muhalefet anlayışına da değinen Fatih Sırmacı, kendi dönemlerinde Mehmet Akif Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanını çok az genişletmek istediklerinde, CHP ilçe örgütünün ve dönemin il başkanının kameralar önünde çok ciddi basın açıklamaları yaparak fırtınalar kopardığını hatırlattı. Sırmacı, "O gün o hassasiyeti gösterdiğini iddia eden arkadaşlarımız, bugün Çekmeköy Alemdağ'da 5 bin 500 metrekarelik devasa bir park alanını bu tadilatla gözünü kırpmadan harcıyorlar" diyerek CHP'nin takındığı çifte standartlı tavrı deşifre etti.

AK Parti grubu büyük bir şehircilik hatasından dönülmesi için dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesini talep etti. Ancak teklif CHP'nin meclis çoğunluğu tarafından reddedilerek kabul edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör