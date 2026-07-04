İBB seyretti! Vatandaş taşkınla mücadele etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günler öncesinden yaptığı "sarı kodlu" uyarılara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin gerekli tedbirleri almaması, İstanbul'u bir kez daha sel felaketine sürükledi. Dün sabah saatlerinde aniden bastıran ve gün boyu etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış nedeniyle kentin altyapısı tamamen iflas etti. Cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. "İstanbul'daki su taşkın sorunlarını çözdük" reklamını yapan İBB yönetiminin yetersizliği yüzünden yollarda mahsur kalan İstanbullular, taşkın sularıyla kendi imkanlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA KADIN SON ANDA KURTARILDI

İBB'nin sorumluluk alanındaki ana arterlerde yaşanan altyapı yetersizliği, Beşiktaş'ta neredeyse bir faciaya yol açıyordu. İlçenin en işlek noktalarından Ihlamurdere Caddesi, dakikalar içinde sel yatağına dönüştü. Caddede yürümeye çalışırken hızla akan taşkın sularına kapılan ve metrelerce sürüklenen bir kadın, çevredeki vatandaşların cansiperane müdahalesiyle son anda boğulmaktan kurtarıldı. İBB ekiplerinin zamanında müdahale edemediği o anlar, kameralara anbean yansıdı.

ŞİŞLİ'DE ALT GEÇİTLER GÖLE DÖNDÜ, SÜRÜCÜLER KADERİNE TERK EDİLDİ

Şişli Zincirlikuyu'daki ana arterler ve alt geçitler, İBB'nin mazgal temizliği ve tahliye çalışmalarında yetersiz kalması sebebiyle dakikalar içinde suyla doldu. Nispetiye Caddesi'ne bağlanan alt geçitte çok sayıda araç yarıya kadar suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler saatlerce kurtarılmayı bekledi. Fırtınanın etkisiyle kökünden sökülen ağaçlar ise park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

ÇEKMEKÖY'DE KURYELER SELE KAPILDI

Anadolu Yakası'nın en çok etkilenen noktalarından Çekmeköy'de logarların taşması sonucu yollar adeta nehre döndü. İBB'nin sahada yetersiz kalması nedeniyle özellikle paket servis yapan motosikletli kuryeler zor anlar yaşadı. Caddelerde oluşan güçlü akıntıya karşı koyamayan motosikletler devrilirken, kuryelerin yardımına yine çevredeki vatandaşlar koştu. Trafiğin tamamen durma noktasına geldiği ilçede esnaf, dükkanlarını korumak için saatlerce mücadele etti.

ÜSKÜDAR'DA TARİH SULAR ALTINDA KALDI

Üsküdar sahil yolu ile denizin birleştiği meydanda, İBB'nin yetki alanındaki alanlarda biriken sular tarihi Sahafçılar Çarşısı'nı bastı. Dükkanlara dolan taşkın suları nedeniyle çok sayıda antika ve tarihi kitap sular altında kalarak büyük zarar gördü. Çarşı esnafı, belediye ekiplerinin müdahalede gecikmesi nedeniyle suları kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalıştı.

KADIKÖY'DE KURBAĞALIDERE ALARMI

Kadıköy'de yoğun yağış nedeniyle Kurbağalıdere taşma noktasına geldi. Kalamış, Hasanpaşa ve Kadıköy Belediyesi çevresindeki caddeler tamamen sular altında kaldı. Yollarda mahsur kalan esnaf ve sürücüler, uyarılara rağmen tedbir almayan ve logar bakımlarını zamanında yapmayan İBB yönetimine isyan etti.

BÜYÜKADA'DA MAZGALLAR PATLADI

İBB Adalar'da da sınıfta kaldı. Büyükada Recep Koç Caddesi'nde altyapının tazyikli suyu kaldıramaması nedeniyle mazgallardan adeta su fışkırdı. Cadde üzerindeki kafe ve restoranların dış mekanları sular altında kalırken, esnaf dükkanlarına su girmemesi için tek başına mücadele verdi.

DENİZ SEFERLERİ DURDU

Hava muhalefetinin deniz ulaşımı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı da İBB iştiraki Şehir Hatları koordinasyonu sağlayamadı ve birçok vapur seferinde iptaller ile uzun gecikmeler yaşandı. Meteorolojinin bas bas bağırdığı uyarılara rağmen İBB yönetiminin sahada gerekli önlemleri almaması, İstanbullulara yine bildik çileyi yaşattı. Vatandaşlar, her şiddetli yağmurda kentin aynı ihmalkarlıkla teslim alınmasına ve kronikleşen altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretilmemesine sert tepki gösterdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör