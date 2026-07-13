İBB Sorumluluğundaki Karaburun Sahili’ni Arnavutköy Belediyesi temizledi

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde temizlik hizmetlerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmasına rağmen, özellikle kayalık bölgelerde biriken atıklar nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine Arnavutköy Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yaz sezonunda yoğun olarak kullanılan sahilde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

ULAŞILAMAYAN NOKTALARA BOT VE JET SKİLERLE MÜDAHALE EDİLDİ

Sarp ve kayalık yapısı nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelerde yürütülen çalışmalar, ekiplerin koordineli müdahalesiyle tamamlandı. Kara ulaşımının mümkün olmadığı noktalarda toplanan atıklar, botlar ve jet skiler yardımıyla deniz üzerinden taşınarak tahliye edildi. Böylece ulaşılması güç alanlarda biriken atıklar da temizlenerek sahil şeridi yeniden düzenli ve temiz bir görünüme kavuşturuldu.

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN TÜM ATIKLAR TEK TEK TOPLANDI

Gün boyu devam eden çalışmalarda çevre ve halk sağlığını tehdit eden atıklar tek tek toplanırken, vatandaşların yaz sezonunda sahili daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda kullanabilmesi sağlandı.

ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Temizlik hizmetlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunduğu bölgede, vatandaşlardan gelen talepleri karşılıksız bırakmayan Arnavutköy Belediyesi, özellikle müdahalenin zor olduğu kayalık alanlarda gerçekleştirdiği çalışmayla çevre kirliliğinin önüne geçti. Zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen çalışma, ekiplerin özverili müdahalesiyle kısa sürede tamamlandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör