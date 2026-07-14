İBB sorumluluğundaki Karaburun sahilini ilçe belediyesi temizledi

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde temizlik hizmetlerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) sorumlu olmasına rağmen, özellikle kayalık bölgelerde biriken atıklar nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine Arnavutköy Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yaz sezonunda yoğun olarak kullanılan sahilde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Sarp ve kayalık yapısı nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelerde yürütülen çalışmalar, ekiplerin koordineli müdahalesiyle tamamlandı. Kara ulaşımının mümkün olmadığı noktalarda toplanan atıklar, botlar ve jet skiler yardımıyla deniz üzerinden taşınarak tahliye edildi. Böylece ulaşılması güç alanlarda biriken atıklar da temizlenerek sahil şeridi yeniden düzenli ve temiz bir görünüme kavuşturuldu.