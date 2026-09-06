İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlenmişti. Soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemelerine dayandığı belirtilmişti.