Haberler Yaşam Haberleri İBB tuvaletleri kilitledi: Bahçelievler Belediyesi pazarcı ve vatandaşın imdadına yetişti
Giriş Tarihi: 25.07.2026 16:03 Son Güncelleme: 25.07.2026 16:14

İBB tuvaletleri kilitledi: Bahçelievler Belediyesi pazarcı ve vatandaşın imdadına yetişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Soğanlı Cumartesi Pazarı’ndaki tuvaletleri kilitlemesi, pazar esnafı ve vatandaşları mağdur etti. Yaşanan kriz üzerine harekete geçen Bahçelievler Belediyesi, kapalı tutulan tuvaletleri yeniden hizmete açarak sorunu çözdü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İBB tuvaletleri kilitledi: Bahçelievler Belediyesi pazarcı ve vatandaşın imdadına yetişti
  • ABONE OL

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti İBB'ye ait olan Soğanlı Cumartesi Pazarı alanındaki tuvaletler, daha önce de farklı bahanelerle kapalı tutuluyordu. Son olarak İBB tarafından tuvalet kapılarının tamamen kilitlenmesi, gün boyunca pazarda bulunan yüzlerce esnaf ve alışverişe gelen binlerce vatandaşı zor durumda bıraktı.

İBB'DEN TUVALET KAPASİTESİ "15 KİŞİLİK" İDDİASI

Yaşanan mağduriyetin ardından İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre; pazar alanında yapılan tuvaletlerin günde sadece 15 kişilik kapasiteye sahip olduğu öne sürüldü. Ayrıca tuvaletlerin atık boşaltımı için vidanjörlerin gelmediği iddia edilerek kapıların bu gerekçelerle kilitli tutulduğu belirtildi.
Pazar esnafı ile alışverişe gelen vatandaşların yoğun tepkisi ve talepleri üzerine Bahçelievler Belediyesi ekipleri duruma müdahale etti. Bölgedeki hijyen ve kullanım sorununu gidermek adına gerekli adımları atan Bahçelievler Belediyesi, kilitli tutulan tuvaletleri açtırarak esnafın ve mahalle halkının hizmetine sundu. Tuvaletlerin yeniden kullanıma girmesiyle nefes alan pazar esnafı ve vatandaşlar, yaşanan sıkıntıya hızla çözüm getiren Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkür etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İBB tuvaletleri kilitledi: Bahçelievler Belediyesi pazarcı ve vatandaşın imdadına yetişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA