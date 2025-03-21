İBB’de açık hava reklamcılığı üzerinden 68 milyarlık vurgun! Rüşvet paraları İBB Spor Genel Müdüründe toplanmış

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Bu kapsamda açık hava reklam ihalelerinin büyük bölümünün dört odak arasında paylaştırıldığı, bu firmaların suç örgütü kasalarından Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya A.Ş. ve Urban Medya A.Ş., Murat Kapki'ye ait MSO Reklam A.Ş. ve Sin Medya A.Ş., Eyüp Subaşı'ya ait Panofekt, Gençpopülistmedya ile İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon A.Ş. ve Vizyonkent A.Ş. olduğu tespit edildi.

RÜŞVET PARALARI İBB SPOR GENEL MÜDÜRÜNDE TOPLANMIŞ

İhale edilen reklam mecra sayıları ile ihaleyi alan firmalara fiilen kullandırılan reklam mecra sayıları arasında çok büyük farklar olduğu, kullanılan fazlaca reklam mecralarından bir suç geliri oluşturulduğu ve bu gelirin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticileri ile ihale verilen firmalar arasında paylaştırıldığı kaydedildi. İBB iştiraklerine ait ihale edilen açık hava reklam mecralarından elde edilen gelirden suç örgütüne aktarılacak rüşvet miktarlarının ihaleyi alan firmalar tarafından paravan şirketlere iş yapmış gibi sözleşme imzalayıp naylon faturalar karşılığı transfer edildiği, paravan şirketin sahiplerinin paraları nakit olarak bankadan çekerek suç örgütü yöneticisi İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş ile Ekrem İmamoğlu'nun çantacısı konumunda bulunan Vedat Şahin'e elden teslim ettikleri öne sürüldü. Her iki ismin para dolu çantalarla çıkar amaçlı suç örgütünün toplantılarına girdiklerinin de soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi.