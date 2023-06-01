İBB’de ittifak çatlağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyeleri İyi Partili İbrahim Özkan ve CHP'li Nadir Ataman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan hezimet sonrası sosyal medyada birbirine girdi. Özkan, yaptığı paylaşımda "CHP Genel Merkezi'nde balkon var mı?" derken, Ataman ise "İbrahim Özkan, nereden emir geldi düğmeye bastın? Bir saat önce kazanıyoruz, bir saat sonra Messi, şimdi CHP Genel Merkezi'nde balkon var mı? Anlaşılıyor ki masayı devirdiniz" yanıtını verdi. Özkan ise cevap olarak, "Nadir ben kimseden emir almam. Ben asker değilim. Benim verdiğim mücadelenin onda birini vermeden bence yorum yapma..." dedi.