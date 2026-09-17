İBB'de memur eylemi: “Her şey çok güzel olmadı”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yapan memurlar, Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) sürecine ilişkin tepkilerini sürdürdü. Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) üyeleri, sözleşme görüşmelerinde sürecin tıkandığını belirterek Saraçhane'de ikinci kez eylem yaptı.

"20 BİN MEMUR 'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLMADI' DİYOR"

Belediye binası önünde açıklama yapan Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Sezgin Sevinç, İBB yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Sevinç, İBB çalışanlarının ekonomik koşullarına dikkat çekerek, yaklaşık 20 bin memurun SDS sürecinden etkilendiğini söyledi. Sevinç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "16 milyon İstanbullunun belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında sokakta, çarşıda, pazarda hep diyordunuz ya 'Her şey çok güzel olacak.' Hani 31 Mart seçimlerinde seçimi kazanmıştınız ya. İşte bugün Saraçhane'den 20 bin memur 'Her şey çok güzel olmadı' diyor."

Sevinç, İBB yönetiminin çalışanların taleplerine yaklaşımını da eleştirerek, memurların beklentilerinin karşılanmasını istedi.

'EMEKÇİNİN HAKKINI VERİN'

İBB'deki memurların geçim sıkıntısı yaşadığını savunan Sevinç, çalışanların maaşlarının ve sosyal haklarının önemine dikkat çekti. Sevinç, "Bugün çalışanlarınız yol arkadaşlarınız kirasını ödeyemiyor, çocuklarının okul masraflarını karşılayamıyor. Pazara giderken akşam geç saatleri, fiyatların biraz daha düşmesini bekliyor" ifadelerini kullandı. İBB yönetimine çağrıda bulunan Sevinç, çalışanların ekonomik beklentilerinin karşılanmasını istedi.

'SÖZÜ SLOGAN OLMAKTAN ÇIKARIN'

Sevinç, İBB yönetimine yönelik eleştirilerini "Her şey çok güzel olacak" sloganı üzerinden sürdürdü. Sevinç, "Sayın Başkan, 'Her şey çok güzel' sözünü slogan olmaktan çıkarıp, bir 20 bin memurun toplu sözleşmesinde gösterin. Sosyal haklarda gösterin, emekçinin maaşında, emekçinin sofrasında 'Her şey çok güzel oldu' deyin" ifadelerini kullandı.

'MESELEMİZ KOLTUK DEĞİL, EKMEK'

Sevinç, konuşmasının sonunda sendikanın talebinin siyasi bir beklenti olmadığını, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi olduğunu savundu. Sevinç, "Sayın Ekrem İmamoğlu, bizim meselemiz koltuk değil, siyaset hiç değil. Bizim meselemiz ekmek. Bizim meselemiz alın teri, bizim meselemiz ay sonunda evimizi geçindirip çocuklarımızın yüzüne gururla bakmak" dedi. Tüm Yerel-Sen üyeleri, SDS görüşmelerinde taleplerinin karşılanmasını isterken eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.