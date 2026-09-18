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Giriş Tarihi: 18.09.2026

İBB'de memur eylemi: Her şey çok güzel olmadı

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İBB'de görev yapan memurlar, Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) sürecinde anlaşma sağlanamamasına tepki gösterdi. Saraçhane'de ikinci kez eylem yapan memurlar, "Haklıyız, kazanacağız" sloganları attı. Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Sezgin Sevinç, İBB yönetimine seslenerek "16 milyon İstanbullunun belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında sokakta, çarşıda, pazarda hep diyordunuz ya 'Her şey çok güzel olacak.' Hani 31 Mart seçimlerinde seçimi kazanmıştınız ya. İşte bugün Saraçhane'den 20 bin memur 'Her şey çok güzel olmadı' diyor" ifadelerini kullandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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İBB'de memur eylemi: Her şey çok güzel olmadı
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