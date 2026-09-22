İBB’deki "rüşvet" çarkında bir itiraf daha! Alacaklarını alamayan itirafçı müteahhitten 20 milyon TL rüşvet almışlar

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. Celsesinin 21. Duruşmasında, İBB'den Unkapanı Köprülü Kavşağı gibi dev projeleri üstlenen müteahhit Selim Özderya hakim karşısına çıktı. Savcılıktaki etkin pişmanlık ifadelerini tekrar ettiğini belirten Özderya, İBB yönetimi tarafından uğradığı şantaj, baskı ve rüşvet çarkını tüm çıplaklığıyla anlattı.

"FİRMALARIM BATMASIN DİYE 20 MİLYON LİRA VERMEK ZORUNDA KALDIM"

30 yıldır kamu müteahhitliği yaptığını ve 2008'den bu yana İBB ile çalıştığını belirten Özderya, 2019 sonrası İBB yönetiminin değişmesiyle büyük bir kıskaca alındıklarını söyledi. Hak ediş ödemelerinin geciktirildiğini belirten müteahhit, batmamak için yüzde 55 faizle 600 milyon lira kredi çekmek zorunda kaldığını vurguladı. Özderya, "İdareden 750 milyon lira alacağım vardı. Olağanüstü olumsuz koşullar altında firmalarımın batmaması için benden talep edilen paraları vermek zorunda kaldım" diye konuştu.

FATİH KELEŞ'TEN "SANA HEMŞERİ KIYAĞI %5 YAZIYORUM" ŞEKLİNDE RÜŞVET PAZARLIĞI

Savunmasında Bakırköy ek hizmet binasının 5. katındaki "Başkan Danışmanı" odasından bahseden Selim Özderya, Fatih Keleş ile o odada yaptığı pazarlığı anlattı. Özderya, "2019'da iptal edilen işim için Bakırköy'deki makamında Fatih Keleş'e gittim. Bana süreçlerin nasıl yürüdüğünü sordu. Kimseye para vermeyeceğimi söylediğimde morali bozuldu. Kapıdan çıkarken bana 'Başkasına yüzde 10 ama sana hemşeri kıyağı, yüzde 5 yazıyorum' dedi. Ben teklifi kabul etmeyip ayrıldım." dedi.

4 PARÇADA 20 MİLYON TL NAKİT HARAÇ: "İDAREYE YARDIM EDERSEN İDARE DE SANA EDER"

Fatih Keleş'in reddedilen talebinin ardından devreye Zafer Keleş'in girdiğini belirten itirafçı müteahhit, şantiyesine kadar gelindiğini söyledi. Özderya, "Zafer Keleş Kayabaşı'ndaki şantiyeme geldi. Paraya ihtiyaçları olduğunu, yardım yapacaklarını söyledi. Ben de alamadığım alacaklarım yüzünden zor durumda olduğumu belirttim. Bunun üzerine bana 'Sen idareye yardım edersen, idare de sana yardım eder' diyerek baskı yaptı. Ödemelerimi alamadığım için mecbur kaldım. İkisini şantiyemde, ikisini de Florya'da olmak üzere toplam 20 milyon TL nakit parayı elden Zafer Keleş'e teslim ettim. Karşılığında hiçbir makbuz kesilmedi." diye konuştu.

DEPREM YARDIMI KILIFIYLA NAKİT PARA İSTEDİLER

Rüşvet çarkının sadece Zafer ve Fatih Keleş'le sınırlı kalmadığını belirten Özderya, İBB genel sekreter yardımcıları Ufuk Karakaya ve Arif Gürkan Alpay ile ilgili skandal detayları da dosyaya sundu. Özderya, deprem felaketi döneminde Ufuk Karakaya'nın yanına gittiğini belirterek, "Ayni yardım yapayım dedim, kabul etmediler. 'Herkes yardım malzemelerini talan ediyor, nakit verin biz çadırlarda dağıtacağız' dediler. 5-10 milyon lira nakit parayı Florya'daki başkanlık ofisine Zafer Keleş'e bırakmamı söylediler. Götürüp bıraktım" ifadelerini kullandı.

MİLYONLUK GIDA KARTLARI

Özderya, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın talebiyle de 2022'de 750 bin TL, 2023'te 1,2 milyon TL ve 2024'te 1,5 milyon TL tutarında gıda kartını İBB sekreteryasına teslim ettiğini, faturaları da mahkemeye sunduğunu beyan etti.

CEBECİ'DEKİ 13 DÖNÜMLÜK ARSAYA ÇÖKME GİRİŞİMİ

Müteahhit Selim Özderya, İBB idaresinin sadece nakit para değil, mal varlıklarına da göz diktiğini açıkladı. Cebeci Taş Ocakları mevkiindeki 13 dönümlük arazisine Murat Gülİbrahimoğlu üzerinden çökmek istendiğini belirten Özderya, "Arazimi döküm sahası yapmak için gerçek değerinin çok altında kapatmak istediler. Vermeyince intifa hakkını istediler. İSFALT'ta toplantı yapıldı. Kabul etmeyince bana 'İdare ile iyi geçin, aranı bozma' diyerek tehditkar bir tavırla el bile sıkmadan masadan kalktı. Şu an arazimin bir kısmı işgal altındadır ve kaçak döküm yapılmaktadır. Ben haksız bir menfaat temin etmedim, aksine mağdur edildim. Şirketlerimi batmaktan kurtarmak ve alacaklarımı tahsil edebilmek için bu paraları vermek zorunda bırakıldım" diyerek savunmasını noktaladı.