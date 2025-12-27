İBB’den 3,5 milyarlık kamu zararı!

MÜKERRER ALIM YAPILDI

Rapordaki detaylara göre süreç şu şekilde işledi:

İlk Alım: Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü, Ağaç AŞ'den "Doğrudan Hizmet Alımı" adı altında 1 milyar 117 milyon 578 bin 714 TL bedelli bir alım gerçekleştirdi. Sayıştay, bu alımın mevzuata uygun olduğunu teyit etti. Ancak bu işleyiş devam ederken, İBB aynı iştirakten (Ağaç AŞ) "2024 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarının Bakımı Doğrudan Hizmet Alımı İşi" adı altında 3 milyar 520 milyon 96 bin 661 TL bedelli ikinci bir alım daha yaptı.

Sayıştay, ikinci alımın ilkiyle aynı nitelikteki personel, ekipman ve araçları kapsadığını, halihazırda yeterli personel varken yapılan bu 3,5 milyar TL'lik işlemin açıkça kamu zararı olduğunu vurguladı.