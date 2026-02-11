İBB’den itfaiye aracı alımı için 116 Milyon Euro’luk borçlanma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat ayı 2'nci oturumu Fatih Saraçhane'de gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleşen oturumda İtfaiye Merkez Şube Müdürlüğü'nün yeni araç alımı için talep ettiği borçlanma talebi gündeme geldi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, İstanbul'un artan nüfusu, yapılaşma yoğunluğu ve Marmara Bölgesi'ndeki deprem riski dikkate alınarak itfaiye teşkilatının araç kapasitesinin artırılmasının "zorunluluk" haline geldiği ifade edildi.

175 YENİ ARAÇ ALINACAK

Merkez İtfaiye Şube Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında, ilk aşamada toplam 175 adet yangın ve afet müdahale aracının satın alınması planlanıyor. Projenin finansman ihtiyacının 116 MİLYON 15 BİN Euro + KDV + sigorta primi (veya TL karşılığı) olduğu belirtildi.

'ORTALAMA MÜDAHALE SÜRESİ KISALACAK'

Başkanlık makamına sunulan yazıda, olası bir İstanbul depreminin yalnızca kenti değil, ülke ekonomisini ve toplumsal yapıyı da derinden etkileyebileceğine dikkat çekildi. Bu nedenle yangın ve acil durum müdahale ekiplerinin kapasitesinin artırılmasının ulusal düzeyde stratejik önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, araç filosunun yenilenmesi ve artırılmasıyla ortalama müdahale sürelerinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

BORÇLANMA YÖNTEMİ ESNEK TUTULDU

Teklif kapsamında İBB'ye dış borçlanma, iç borçlanma, yurtdışı tahvil ihracı, yurtiçi tahvil ihracı ve ilgili mevzuat çerçevesindeki diğer finansal enstrümanları kullanma yetkisi verildi. Söz konusu borçlanma talebi meclisten oy birliği ile geçti.