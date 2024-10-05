İBB’den spor salonlarına yüzde 150 zam

İBB yönetimi, İstanbullulara hayatı ucuzlatma vaatlerini unuttu. Devletin, enflasyonla mücadelesi ve vatandaşın alım gücünü artırmak için attığı adımları görmezden gelerek İstanbulluların yaşam standartlarını daraltmak için harekete geçti. İBB, toplu ulaşım, İSKİ, Halk Ekmek, Hamidiye Su, İSPARK zamlarının ardından bu kez de spor tesislerine yüzde 150'ye varan oranlarda zam yaptı. CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla Eylül ayı İBB Meclisinde alınan kararla İstanbul'daki spor etkinliği ücretlerine farklı oranlarda zam yapıldı. Buna göre yüzme havuzu üyeliği aylık ücreti 40 liradan yüzde 150 artışla 100 liraya çıkarken, fitness salonu aylık üyelik ücreti ise 135 liradan yüzde 122,22 artışla 300 lira oldu. Kapalı halı saha saatlik ücreti 400 liradan 900 liraya, aydınlatmalı açık halı saha saatlik ücreti 250 liradan 600 liraya, buz pisti saatlik kiralama ücreti 65 liradan 100 liraya ve aquapark tek kişi giriş ücreti 35 liradan 55 liraya yükseldi.