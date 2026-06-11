İBB’den yüzde 50’ye varan zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Haziran ayı 3'üncü oturumu Fatih Saraçhane'de bulunan belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleşti.

Meclis 2'nci başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında gerçekleşen oturumda CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla üniversite yurtlarından lojmanlara, sosyal tesis yeme-içme hizmetlerinden hallere kadar geniş bir alanı kapsayan yeni fiyat tarifesi yüzde 4 ila yüzde 50 arasında değişen zam oranlarıyla kabul edildi.

AK PARTİ'NİN 'YURT ZAMMI İPTAL EDİLSİN' TEKLİFİ

Tarife komisyonu raporunun görüşülmesi sırasında söz alan AK Parti Meclis Üyesi Meryem Karaköse, özellikle üniversite öğrencilerinin ekonomik koşullarını gerekçe göstererek, yükseköğrenim öğrenci yurtlarına yapılması planlanan zammın tarife metninden çıkarılmasını talep etti. Karaköse ayrıca, hallerde faaliyet gösteren direk üreticiden tüketiciye hizmet verenler üreticiler ile kooperatiflerin de zam kapsamı dışında tutulmasına yönelik bir aykırı teklif sundu. Aykırı teklif, CHP'li meclis üyelerinin çoğunluk oyuyla reddedildi. Tarife paketi, müdürlükten geldiği orijinal haliyle meclisten geçti.

ZAMLI TARİFE TEMMUZ AYINDA BAŞLAYACAK

İBB Meclisi'nde kabul edilen ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacağı belirtilen yeni fiyat tarifesinin, Temmuz ayından itibaren uygulamaya konulacağı aktarıldı.

ÖĞRENCİ YURTLARINA YÜZDE 50 ZAM

AK Parti grubunun iptalini istediği öğrenci yurtlarının aylık ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Buna göre, eski dönemde bin 950 TL olan aylık barınma bedeli, yeni dönemde 2 bin 925 TL'ye yükseltildi.

SOSYAL TESİSLERE YÜZDE 21'E VARAN ZAM

İBB, İstanbulluların yoğun olarak kullandığı Sosyal Tesisler bünyesindeki restoran ve kafeterya hizmetlerinde ise kademeli bir zam uyguladı. Menülerdeki taban tüketim maddeleri korunurken, restoran yeme-içme hizmetlerine yüzde 4 ile yüzde 21 arasında değişen oranlarda zam yansıtıldı:

Sosyal tesislerin restoran bölümlerinde sunulan hamur işi menülerine yüzde 4 oranında fiyat artışı uygulandı. Sahil tesislerinde bulunan kafeteryalardaki pasta, kurabiye ve sütlü/şerbetli tatlı servis gruplarında yüzde 6 ile yüzde 9 arasında fiyat değişimi yapıldı. Bu doğrultuda porsiyon tatlı fiyatları genel olarak 80 TL'den 85 TL'ye çıkarıldı. Restoran menülerindeki tavuk odaklı ana yemek hizmetleri ortalama yüzde 9 oranında zamlandı. Izgara Tavuk menüsü 220 TL'den 240 TL'ye yükseldi. Tarihi ve turistik öneme sahip Cihangir Tesisleri ve Pembe Köşk gibi noktalardaki lüks tatlı menülerine genel olarak yüzde 10 zam yansıtıldı. Kırmızı etli ana yemek hizmetlerinde zam oranı yüzde 14 olarak belirlendi. Bu grupta yer alan Fajita Et yemeği 700 TL'den 800 TL'ye çıktı. Menü bazında en yüksek artış oranı kırmızı et içeren özel salatalarda görüldü. Bu hizmet grubu yüzde 21 oranında zamlanarak 310 TL'den 375 TL'ye ulaştı. Belediyeye ait organizasyon salonlarında yeni döneme ait hizmet kalemlerine "Kokteyl Menü" de dahil edildi. Yeni tarifede, adet başına kokteyl hizmet bedeli 400 TL olarak listelendi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör