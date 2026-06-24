İBB’nin biyolojik tesisinden yayılan kötü koku halkı bezdirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne (İBB
) bağlı İSKİ Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisi'nden yayılan kötü koku çevre sakinlerini rahatsız ediyor. Koku nedeniyle bölge sakinleri dışarı çıkamıyor, camlarını açamıyor. Mahalle muhtarı Ali Haydar Aslan 2023'te faaliyete geçen tesisten yayılan kötü kokular yüzünden bu tarihten sonra dışarıda oturamadıklarını, yaz aylarının gelmesiyle de kokunun arttığını belirtti. Arıtma tesisinin karşısında Yaşam Vadisi yapıldığını aktaran Aslan, "İnsanlar bu parkta gelip oturup dinlenemiyorlar. Bu masrafın yapılmasına yazık günah. Sen bu masrafı yapıyorsan bu kokuya da bir önlem alman lazım" diye konuştu.