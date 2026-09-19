İBB’nin düğün ve davet salonlarına yüzde 31 zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB
) Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu gerçekleştirildi. Meclis gündeminde, düğün ve davet salonlarına ilişkin hazırlanan "2027 Yılı Ücret Tarifesi" teklifi ele alındı. Buna göre Buket menünün fiyatı 400 liradan yüzde 31 zamla 525 liraya, Nilüfer menünün fiyatı 450 liradan yüzde 22 zamla 550 liraya çıkarıldı. Zeytinyağlı tabağının fiyatı ise 150 liradan yüzde 17 zamla 175 liraya yükseltildi. Erguvan menü 750 liradan yüzde 7 zamla 800 liraya, hafta sonu fiyatı ise 900 liradan yüzde 6 zamla 950 liraya çıkarıldı. İBB Meclisinde yapılan oylamanın ardından düğün ve davet salonlarına ilişkin 2027 yılı ücret tarifesi kabul edildi.
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Mete Efendioğlu - Editör