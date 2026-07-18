İBB’nin ihmali facia getiriyordu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi'ndeki Şehit Kamil Balkan Camii'nde yaz Kuran kursu sırasında tavan çöktü. Kubbe çevresindeki ahşap kaplamaların orta alana düşmesiyle çocuklar panik yaşarken 1 çocuk hafif yaralandı.

ÇOCUKLARIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ

Çocukların büyük bölümünün pencere kenarlarında bulunması ve olayın cuma namazından 1 saat kadar önce olması ise büyük bir faciayı önledi. Cami için Kadir Topbaş döneminde hazırlanan betonarme proje, Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından iptal edilerek yerine prefabrik yapı inşa edilmişti.

BİTMEDEN AÇTILAR

AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Mehmet Acar, uyarı yapmalarına rağmen İBB'nin gerekli önlemleri almadığını belirterek "Bu cami 2024'te henüz tamamlanmadan açıldı. İnşaat panellerle gizlenerek açılış yapıldı. Kubbeden akan yağmur suları için halı üzerine leğen ve bidonlar koyuluyordu. Olay cuma saatinde olsaydı onlarca vatandaşın hayatı söz konusu olurdu" dedi.