İBB’nin kar küreme aracı yolda kaldı

Meteorolojinin uyarılarısı sonrası akşam saatlerinde kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini ardırdı. Maltepe Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İBB'ye ait kar küreme aracı da çalışma yapmaya geldiği caddede yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı kaydeden bir vatandaş, "Kar küreme arabası bile çıkamıyor burayı. Sakın bu yola çıkmayın" ifadelerini kullandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar, bütün uyarılara rağmen gerekli önlemleri almayan İBB'nin karla mücadelede yine başarısız olduğuna vurgu yaptı.