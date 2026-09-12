İBB’nin skandal kararında geri adım: Beykoz’da Özlem Gürzel’in kararlı mücadelesi zaferle sonuçlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, tüm haklı talepleri ve vatandaşların yoğun şikayetlerini görmezden gelerek aldığı skandal bir kararla 31 Temmuz 2025'te durdurduğu Çubuklu–İstinye Arabalı Vapur Hattı konusunda nihayet geri adım atmak zorunda kaldı. Yaklaşık bir yıldır Beykoz halkını canından bezdiren ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ile Kavacık aksındaki araç trafiğini tamamen kilitleyen bu hatasız karara karşı, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel öncülüğünde yürütülen tarihi diplomasi savaşı zaferle sonuçlandı. Dün Beykoz'u ziyaret eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, artan halk baskısına daha fazla dayanamayarak hattın Ekim 2026 ayı itibarıyla yeniden seferlere başlayacağını gayriresmi olarak duyurdu.

'MALİYET' BAHANESİYLE TRAFİK ÇİLESİ BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Boğazı'nın iki yakasını birbirine bağlayan ve her gün karşılıklı 46'şar sefer yaparak binlerce sürücüye nefes aldıran Çubuklu–İstinye Arabalı Vapur Hattı, İBB Şehir Hatları tarafından "artan maliyetler" ve "zarar etme" iddiaları gerekçe gösterilerek ansızın kapatılmıştı. İBB yönetiminin devasa bütçesine rağmen bu hayati kamu hizmetini yük olarak görmesi, İstanbul halkına fatura edildi. Arabalı vapur yerine alelacele devreye alınan "deniz dolmuşu" projesi ise araç geçiş ihtiyacını karşılayamadığı için tam bir fiyaskoya dönüştü. Deniz yoluyla doğrudan geçiş hakkı elinden alınan sürücüler köprü yollarına akın edince, iki yakada da kilometrelerce uzayan araç kuyrukları ve saatler süren ulaşım işkencesi kalıcı hale geldi.

ÖZLEM GÜRZEL'DEN İBB'YE REST: "İSKELELERİ BİZE DEVREDİN!"

Hattın kapatıldığı ilk günden itibaren Beykoz halkının haklarını savunmak için adeta bir seferberlik başlatan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 1 yıl boyunca kesintisiz bir diplomasi trafiği yürüttü. Gürzel; Cumhurbaşkanlığı makamı başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İBB nezdinde kararlı girişimlerde bulundu. İBB bürokrasisinin direnmesine ve "deniz dolmuşu yeterli" diyerek talepleri sürekli geri çevirmesine rağmen geri adım atmayan Özlem Gürzel, İBB yönetimine tarihi bir rest çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Açmayacaksanız iskeleleri Beykoz Belediyesi'ne devredin, Bakanlığımızla koordinasyon sağlayıp hattı biz işletelim!" Bu kararlı duruşa, Beykoz'un 45 mahalle muhtarı, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları (STK) da ortak bir bildiri imzalayarak omuz verdi. Hatta, İBB'nin diretmesini kırmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 15 Eylül'e kadar süre tanıdığı ve hat açılmadığı takdirde doğrudan bakanlığın devreye gireceği kulislere yansıdı. Sahadan gelen bu muazzam baskı, İBB yönetimini en sonunda çaresiz bıraktı.

"KİMİN YAPTIĞI DEĞİL, BEYKOZ'UN KAZANMASI ÖNEMLİ"

Bölge halkında büyük sevinç yaratan bu gelişmenin ardından yazılı bir açıklama yapan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Arabalı vapurumuz için umut veren gelişmeler… Çubuklu–İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden hizmete alınmasına yönelik sürecin olumlu yönde ilerlemesini memnuniyetle takip ediyoruz. Yaklaşık bir yıldır resmî başvurularımızla, görüşmelerimizle ve her platformda dile getirdiğimiz "Arabalı vapurumuzu geri istiyoruz" çağrısının karşılık bulması Beykoz'umuz adına sevindirici olacaktır. Şimdi beklentimiz, sürecin en kısa zamanda netleşmesi ve sefer takviminin kamuoyuyla paylaşılmasıdır. Kimin yaptığı değil, Beykoz'umuzun kazanması önemli. Arabalı vapurumuz yeniden seferlere başladığı gün hep birlikte sevineceğiz."