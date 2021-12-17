İBB’nin toplu taşıma zammı reddedildi

İBB yönetimi, 26 Kasım’da yüzde 25 olarak talep ettiği toplu ulaşım zammını, yüzde 43.87‘ye yükseltti. “Toplu ulaşım, ekmek ve su gibi temel bir haktır” diyen görüş belirten UKOME yetkilileri, bu fahiş zam talebini oy çokluğuyla reddetti
İBB yönetiminin toplu taşımaya istediği yüzde 43.87 oranındaki zam talebi oy çokluğu ile reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığı'nda 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. İBB yönetimi, temmuz ayında verdiği "yılda bir kez zam yapacağız" sözünü tutmayarak fahiş bir zam talebinde bulundu. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM), 26 Kasım'da sunduğu yüzde 25 zammı daha da artırdı. İBB, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 43.87, servis ücretlerine ise yüzde 27.12 zam önerdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, her sektöre göre ayrı ayrı fiyat teklifi yapılması gerektiğini söyledi. Toplu ulaşımın önemine değinen Yücel, "Toplu ulaşım ekmek gibi insanlarımız için zorunlu, fiyatların da buna göre olması gerekir. Toplu ulaşıma yapılan her zam insanları bireysel araçlara yönlendirir. Bu yüzden insanlara avantaj ya da konforu sunmanız gerekir. İnsanları buna sevk etmeniz gerekir. Biz alt komisyonda aldığımız karar yönünde oylama yapılmasını talep ediyoruz. Temmuz ayında yapılan zamdan bugüne enflasyon, yakıt ve asgari ücret değişimini baz alıyoruz. En son verdiğimiz zam ne ise o günden bu yana yaşanan değişimi baz alacağız. Bir hafta önce yüzde 25 teklif edilirken bugün yüzde 43 teklif edilmesi mantıklı gelmiyor" diye konuştu. Yücel, taksi, taksi dolmuş ve minibüsler için yüzde 28.60, elektronik bilet için ise yüzde 18 zam teklifinde bulundu.
UKOME TEKRAR TOPLANACAK
Müzakerelerin ardından Çağlar, zam tekliflerini elektronik bilet, taksi ve dolmuşlar için yüzde 36,2, servisler için yüzde 27,12 olarak revize etti. UKOME toplantısında yapılan oylamada, teklif oy çokluğu ile reddedildi. Çağlar, alt komisyonların bir araya gelip önerilecek zammı görüşeceğini ve yeni yıl öncesinde UKOME toplantısının tekrar gerçekleştirileceğini bildirdi. Öte yandan UKOME'de alınan karar ile Adalar'daki mevcut elektrikli araçların kullanım süreleri de 6 aylığına uzatıldı.