İBB’nin yaptığı yol 3 gün sonra çöktü

İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde başlayıp gece boyunca etkisini artıran şiddetli yağış, ulaşımı durma noktasına getirdi. Kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluşurken araçlar ve vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'da gece boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağmurla Fatih Vatan Caddesi'nde yol, Maltepe'de ise kaldırım ve istinat duvarı çöktü. Beyoğlu İstiklal Caddesi ile Bayrampaşa'da bazı caddeler göle döndü. Yağışın ardından Pendik Olimpiyat Meydanı, Hasköy Sahil Yolu, Kağıthane Ayazağa Yolu'nda araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

TOPRAK KAYDI

Şişli Kadırgalar Caddesi'nde rögar kapağı yerinden çıkarak yolda çökmeye neden oldu. Rögar etrafı bariyerlerle çevrildi. Yine Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde de yolda çökme yaşandı. Beşiktaş Ayazmaderesi Caddesi ise bir inşaatın yanındaki yaya merdivenlerinin olduğu yerde toprak kayması oldu. Merdivenlerin bir kısmı çökerek kullanılmaz hale geldi.

KALDIRIM ÇÖKTÜ

Maltepe Feyzullah Mahallesi'ndeki kaldırım, yolun alt tarafında bulunan 6 katlı binanın istinat duvarıyla park halindeki üç otomobilin üzerine çöktü. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda üç otomobil, çöken duvarın altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir fabrikanın istinat duvarı yağmur suları ile doldu. Bir süre sonra duvar park halindeki 3 kamyonetin üzerine yıkıldı. Ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. Bakırköy Yeşilköy Florya altgeçidi yağmur suyuyla doldu. İSTİKLAL SU ALTINDA

Taksim'de cadde ve sokaklar su altında kalırken İstiklal Caddesi göle döndü. Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nin caddeleri de sağanak sonrası su ile doldu.